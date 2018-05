fonte image Economia Tor Vergata

ROMA (Reuters) – Il professore di Economia politica dell’Università Tor Vergata di Roma, Giovanni Tria, potrebbe essere tra i papabili come nuovo ministro del Tesoro del governo Lega-M5s di cui si sta tentando la formazione. Lo riferisce una fonte del Movimento 5 Stelle mentre è in corso un incontro tra i leader giallo-verdi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per cercare una alternativa alla guida del Mef dopo il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona. (Giuseppe Fonte) Giovanni Tria tra papabili come ministro Economia governo Lega-M5s ultima modifica: da

