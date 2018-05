Livorno. Misure cautelari per 9

Vivicentro

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno stanno dando esecuzione, su ordine del Procuratore Capo della Repubblica di Livorno, dottor Ettore Squillace Greco, ad un'ordinanza – emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, Dott. Marco Sacquegna – di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di nove persone, di cui due in carcere (il Vice Prefetto reggente l'Ufficio distaccato della Prefettura dell'Isola d'Elba ed un pregiudicato appartenente ad una nota famiglia di 'ndragheta attiva in Piemonte, a suo tempo mandante dell'omicidio del Procuratore di Torino Bruno Caccia) e sette sottoposte agli arresti domiciliari.

