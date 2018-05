Manfredonia, auto finisce in mare in località Acqua di Cristo (Fotogallery)

Di:

Manfredonia, 31 maggio 2018. Come in altre occasioni, durante il periodo estivo, un’auto è finita in mare in località Acqua di Cristo, per il probabile mancato inserimento del freno a mano.

I fatti sono avvenuti stamani, verso le ore 10.

Da raccolta dati, il proprietario del mezzo ha sostato il veicolo lungo il viale, nei pressi del Palazzo della Sorgente, ex sede del Tribunale, lasciando il mezzo senza probabilmente l’inserimento del freno a mano e/o di una marcia. Da qui, l’auto è finita nelle acque circostanti. Fortunatamente non erano presenti bagnanti in mare durante la caduta del veicolo.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale di Manfredonia, i vigili del fuoco del distaccamento locale, e l’azienda Aci per il soccorso e recupero del mezzo.

fotogallery ionata michele



