Matteo Cotrufo “Manfredonia – Medjugorie in 500, pronti” (FOTO-VIDEO)

Manfredonia, 31 maggio 2018. Al via la II edizione di ‘Medjugorie in 500’ evento organizzato da Matteo Cotrufo, coordinatore del Fiat500 Club Italia Coordinamento di Manfredonia.

500 e auto d’epoca sono partite oggi da Manfredonia, precisamente dal Parco archeologico di Siponto, per raggiungere Medjugorie , piccola località

del comune di Čitluk, in Bosnia Erzegovina.

“Il nostro intento è quello di unire la nostra passione per le 500 ad un aspetto più religioso proprio attraverso questa bella iniziativa che per il secondo anno vede ancora numerosi partecipanti provenienti da tutta la Puglia”, dice a StatoQuotidiano Matteo Cotrufo.

Oltre 21mila gli iscritti nel mondo al ‘Fiat Club 500’, accomunati dalla voglia di far rivivere le belle auto di una volta facendosi promotori di interessanti iniziative come quella presentata oggi.

fotogallery libera maria ciociola



Già in programma un altro importante appuntamento con i ‘cinquecentisti’, annunciato da Antonio Beverelli, coordinatore stampa dell’evento: il ‘Raduno internazionale delle 500’ che vedrà il territorio sipontino ancora una volta protagonista.

“Manfredonia senza ombra di dubbio è un tassello importante della realtà associativa del ‘Fiat Club 500’ non solo per l’attrattività degli eventi organizzati ma per gli scenari che sa offrire come oggi possiamo bene notare qui con le due Basiliche di Siponto; ancora una volta fare rete e connessione resta un elemento importante per chi come noi crede nelle potenzialità del territorio”, dice Saverio Mazzone, amministratore unico dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia.

Libera Maria Ciociola