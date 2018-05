Meteo: discreto tra Puglia, Basilicata e Molise

Di:

Bari. METEO Puglia: persiste un flusso di correnti umide in quota dai quadranti nord-occidentali, responsabili di condizioni meteorologiche discrete sulle nostre regioni di Sud-Est. Ne consegue una mattinata caratterizzata da momenti soleggiati alternati a passaggi nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Al pomeriggio addensamenti in sviluppo su Appennino e Murge daranno luogo a rovesci e qualche temporale in sconfinamento alle coste ioniche di Puglia e Basilicata. Tempo asciutto altrove con velature in arrivo dal tardo pomeriggio-sera sulla costa adriatica ma senza rischio di fenomeni. Temperature stazionarie, clima a tratti afoso lungo le coste. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi.

Venerdì 01 Giugno

Prosegue il bel tempo salvo isolati disturbi diurni sui monti

VENERDI’: ci sono buone notizie per le nostre regioni di Sud-Est interessate dall’alta pressione garanzia di una fase generalmente stabile ed in prevalenza soleggiata. Soltanto nelle centrali della giornata annuvolamenti in formazione sull’Appennino potranno dar luogo a locali brevi rovesci. Asciutto e soleggiato su coste e pianure. Temperature senza particolari variazioni con punte massime fino a 28-30 gradi sulle pianure interne, più fresco lungo i litorali. Ventilazione debole variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste con mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato 02 Giugno

Ancora bel tempo prevalente su Puglia, Basilicata e Molise

SABATO: generali condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre regioni di Sud-Est grazie alla presenza di un campo anticiclonico. Ne consegue un cielo sereno o poco nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo annuvolamenti in sviluppo al pomeriggio sulle aree interne collinari e montuose, responsabili di brevi isolati piovaschi sull’Appennino. Temperature di stampo estivo con punte diurne fino a 28-30 gradi sulle pianure interne, più fresco lungo le coste grazie alle brezze. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi.