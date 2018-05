CARABINIERI (ST)

(ANSA) – POTENZA, 31 MAG – Un uomo di 39 anni è stato arrestato oggi dai Carabinieri a Cerignola (Foggia), a conclusione delle indagini su una rapina avvenuta il 18 aprile scorso nella filiale di Lavello della Banca Popolare di Bari subito dopo la quale venne bloccato dai militari uno dei rapinatori, nipote dell’uomo arrestato oggi. Zio e nipote sono accusati di rapina aggravata in concorso. Rapina a Lavello, arrestati zio e nipote ultima modifica: da

