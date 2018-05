Immagine d'archivio - QuiNewsPisa

San Severo. Nella serata di ieri, agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e di San Severo, unitamente agli Agenti del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto Francesco Pio Perillo, classe 1997 di San Severo. Gli uomini in divisa hanno effettuato un controllo nell’abitazione in cui Perillo era posto agli arresti domiciliari; oltre a verificare la presenza di persone non coabitanti, quindi la violazione delle prescrizioni imposte, da una ricerca più approfondita hanno rinvenuto sul balcone della camera da letto, tre piantine di marijuana, la più alta raggiungeva quasi mezzo metro. Inoltre hanno rinvenuto flaconi per la concimazione e stimolanti per fioritura. Le piantine e tutto il materiale per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro e il Perillo, su disposizione del Pubblico Ministero, dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. San Severo, coltivazione marijuana: arrestato 21enne ultima modifica: da

