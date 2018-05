Via libera ai rifiuti da Roma, Cera: “Nessuna opposizione”

Di:

“Aiutiamo la Regione Lazio. Per spirito di collaborazione con l’ente laziale abbiamo chiesto che il presidente Emiliano s’impegnasse ad accettare i rifiuti di Roma ma per un periodo limitato e per una quantità dimezzata, rispetto alle richieste avanzate. Lo abbiamo fatto per venire incontro all’emergenza romana, evitando di aprire una questione che avrebbe causato seri problemi nello smaltimento dei rifiuti dalla capitale verso altri siti, tra i quali che individuato di Foggia. La Provincia di Foggia soccorre e mette una pezza alla mala gestione del ciclo dei rifiuti in terra laziale.

Come rappresentanti del territorio, pur avanzando perplessità sulle modalità, abbiamo dato via libera all’operazione ma entro paletti ben definiti: la provvisorietà del conferimento e la possibilità di rivedere in ogni momento l’accordo raggiunto, in modo da monitorare tutti i passaggi e garantire il rispetto degli accordi. Certo, avremmo preferito un altro percorso e altro tipo di coinvolgimento, ma non alziamo barricate.

Non appartiene al nostro modo di ragionare e lavorare a vantaggio della Puglia. Il gruppo Popolari sarà vigile e attento a tutti i passaggi, in diretto contatto anche con gli enti territoriali e le popolazioni della Capitanata”.

Lo dice in una nota il presidente del Gruppo consiliare dei Popolari, Napoleone Cera.