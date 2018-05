Il sindaco di Vieste Nobiletti - http://www.ilrestodelgargano.it

Vieste. ”Fatta chiarezza sul futuro della Sanità a Vieste, non ci sarà nessun depotenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio, il PPI sarà sostituito da una postazione fissa medicalizzata che si aggiunge alla postazione mobile di 118. Confermato il potenziamento estivo con la seconda ambulanza medicalizzata, l’elicottero fisso e il volo notturno dell’elicottero. Sulla specialistica bisogna ancora lavorare anche se alcuni servizi saranno integrati entro giugno. Questo è un primo passo che ci tranquillizza da un lato ma dall’altro ci sprona a migliorare e a chiedere di più per il nostro territorio…”. E’ quanto pubblicato su facebook dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. Vieste. Nobiletti “Nessun depotenziamento dell’offerta sanitaria” ultima modifica: da

