“Aumento COSAP a Manfredonia, Confcommercio ricorre al TAR”

Foggia, 31 maggio 2019 – Confcommercio provincia di Foggia ha depositato un ricorso al Tar Puglia avverso l’aumento della tariffa Cosap 2019 previsto dall’Amministrazione comunale di Manfredonia prima dell’arrivo del Commissario prefettizio. La richiesta avanzata è l’annullamento della delibera previa adozione di idonea misura cautelare.

Confcommercio ha seguito la vicenda fin dal suo inizio, prendendo le difese degli operatori commerciali che si sono visti incrementare l’imposta comunale del 300%. Dopo l’incontro con il Commissario Vittorio Piscitelli – a cui è stato consegnato un dossier che conferma come solo nella città di Manfredonia la disposizione dell’incremento è così alta, – la decisione di

ricorrere al Tar regionale.

“Fare impresa nel nostro territorio è già abbastanza difficile, se poi si aumentano in maniera così scriteriata le tasse, senza alcun rispetto per il lavoro di centinaia di piccoli imprenditori, diventa quasi impossibile. Il rischio è portare in pochi mesi alla chiusura decine di attività commerciali. Continueremo a seguire la vicenda, augurandoci di poter vincere questa che per noi è diventata una battaglia di principio” – ha dichiarato il presidente provinciale Confcommercio, Damiano Gelsomino.

