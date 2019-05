Per il ballottaggio serve la sfera di cristallo: umori, previsioni e numeri

Di:

Foggia, 31 maggio 2019. Uno contro uno, Landella contro Cavaliere. Il ballottaggio è un’altra partita, si sa. Con i consiglieri che ne attendono l’esito, e con i tifosi soltanto, proviamo a ricostruire il clima di questi giorni. Giuseppe Mainero e Giuseppe Pertosa con le loro civiche hanno dato indicazioni di voto per Cavaliere, scelta che verrà ufficializzata in conferenza stampa fissata per domani. Il M5s, invece, ha comunicato che è in atto una discussione al loro interno.

Orlando: “I voti del M5s non si sommano a destra o sinistra”

Oronzo Orlando ha votato per il centrodestra e per Landella sindaco. Già intervistato da Stato Quotidiano nell’imminenza del 26 maggio, l’ex esponente di An, ritiene che, “salvo imprevisti, non c’è storia, vince Landella”. Ecco come lo motiva: “Il turno è andato secondo le previsioni, 46 contro 35%, mi aspettavo qualcosa in più dal M5s ma ha rispettato il trend nazionale nei Comuni. Se la gente va a votare vince il centrodestra perché 11 punti di differenza contano. Il comitato di Massimilano Di Fonso, il più suffragato, è ancora aperto ed è frequentato, quindi vuol dire che la spinta attivistica continua”. La domanda è se può fare la differenza il M5s: “Alcuni non andranno a votare, qualcuno voterà per l’uno, qualcuno per l’altro, non credo che quel 15% possa essere sommato a un candidato o all’altro. Inoltre, chi nell’urna ha giocato contro Landella con il voto disgiunto, se vuole essere eletto in consiglio comunale deve votare per lui”.

Cataneo: “Come si pone il M5s sui temi dell’ambiente?”

Pasquale Cataneo, 4° nella stessa lista di Lonigro, in questi anni, eletto nel centrodestra, è stato fra i critici dell’amministrazione uscente. “Il voto che esce al primo turno è un voto frammentato, di programmi si è parlato molto poco, bisogna dedicargli spazio in questi giorni. Vorrei sapere: un elettore del M5s su temi come l’acqua, la mobilità sostenibile, l’ambiente, come si pone? Quale candidato è più vicino a loro sugli argomenti? Per quanto riguarda Mainiero e Pertosa, sono stati all’opposizione in questi anni, come avrebbero potuto appoggiare Landella se l’hanno criticato?”. La previsione: “Vince Cavaliere con il 20% in più”.

Ventura: “Servono a poco tatticismi e alleanze”

Lucio Ventura, lista ‘Destinazione comune’, 630 voti, con Landella. “I voti ufficiali li darà la Commissione centrale, allora si potranno fare tutti i conteggi. Il primo turno è andato secondo le aspettative, con tre punti in più avremmo vinto da subito. Al ballottaggio possono votare 10mila persone e determinano il sindaco”. Cosa incide sul ballottaggio?: “La partecipazione al voto. I programmi, gli apparentamenti, i tatticismi, le alleanze che vogliono servono a poco: la carica emotiva viene meno al secondo turno”. Ma i votanti si possono ‘indirizzare’ nella seconda tornata? “Ognuno ha i propri metodi di movimentazione, dai social all’informazione, dai programmi al mosaico di dinamiche tipico di ogni città”. Chi vince? “Vince la gente che va a votare. Punto. Io voterò per Landella avendo scelto una lista che lo appoggia”.

Lonigro: “Bene il Pd alle europee e alle comunali”

Un passaggio sul Pd che alle europee del 2014 ottenne risultati strepitosi. Parliamo di Foggia: il 31% per l’europarlamento e il 13% per il consiglio comunale. Nel 2019 ha ottenuto quasi il 12% alle comunali e oltre il 13% alle europee.

Pino Lonigro, 438 voti ottenuti nella lista ‘La città dei diritti’ con Cavaliere, commenta: “Credo che il Pd abbia ottenuto un buon risultato perché il voto delle europee non si è distaccato molto da quello in città. La Lega e il M5s dal 25%-30% del voto per le europee hanno poi dimezzato le percentuali alle comunali. Il voto politico è diverso da quello che si dà alla persona, tanto più al ballottaggio”. Cosa incide sul ballottaggio? “La capacità dei candidati di sapersi raccontare, i programmi, chi riesce a dare sicurezza. Landella è al -2% rispetto alla coalizione, – 0,6% Cavaliere, questo dato conta nel momento in cui le liste non ci sono più. Importante la scelta di Mainiero e Pertosa perché danno indicazione che la città vuole cambiare”. Chi vince? “Vince Cavaliere, sono tifoso, ma la partita non è vinta per nessuno, al momento”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 31 maggio 2019