De Bonis “I prezzi del grano nel Foggiano vanno tutelati”

Roma, 31 maggio 2019. ”E’ assurdo che l’agricoltura sia l’unico settore in cui a decidere i prezzi di acquisto delle materie prime siano le controparti forti, cioè l’industria, la trasformazione, i commercianti”.

E’ quanto dichiarato dal senatore del gruppo Misto Saverio De Bonis, della commissione Agricoltura, illustrando ieri in Aula, in occasione del Question Time con il Ministro Centinaio, “l’importante questione della tutela dei prezzi del grano nel foggiano”.

“Ho depositato un disegno di legge per superare questo ostacolo perché questa CUN non si farà mai, dal momento che alcune associazioni categoria di parte industriale non vogliono un processo di trasparenza, che pure lo Stato italiano ha avviato dopo anni di dure battaglie”, ha detto il senatore nel corso del suo intervento. “È merito del MoVimento 5 Stelle aver introdotto, anche su nostra sollecitazione, questa norma che stabilisce il principio di trasparenza”.

“Pertanto – ha continuato-, se l’ostacolo è l’ostracismo da parte delle industrie, lo si può rimuovere, anche accogliendo la proposta che io ho presentato, che può trasformare in un decreto immediato: non è infatti con i questionari che riusciremo a convincere le industrie a ripartire equamente il valore aggiunto lungo la filiera”