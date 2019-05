Domenica 2 giugno al Miramare c’è “Fun Football”, la festa regionale del calcio giovanile

Di:

La manifestazione dedicata ai piccoli giocatori in erba, organizzata dalla FIGC LND – Settore giovanile e scolastico – Comitato Regionale Puglia, fa tappa a Manfredonia grazie alla collaborazione della locale associazione sportiva dilettantistica Accademia Manfredonia.

Le categorie impegnate sono quelle dei primi calci e piccoli amici che si cimenteranno per tutta la mattinata in attività ludiche e partite. Il programma della giornata prevede:

ore 9:00 raduno delle società in Piazza Del Popolo;

ore 9:15 lettura della carta dei diritti del bambino e saluti delle autorità;

ore 9:30 corteo delle società per C.so Manfredi

ore 10:00 cerimonia di apertura all’interno dello stadio Miramare;

ore 10:30 inizio attività.

La giornata finirà con il cosiddetto “terzo tempo” e la cerimonia di premiazione.

