Foggia. Arrestato per lesioni e minacce

Foggia, 31 maggio 2019. Nella mattinata di ieri , nel corso di una preordinata attività di controllo del territorio, Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti e della Polizia di Quartiere della locale Questura hanno arrestato il cittadino senegalese Jaite Mohamed classe 1996, incensurato, per lesioni, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Alle ore 12.00 circa, del 30 maggio u.s., a seguito di varie segnalazione giunte a 113 della Questura di Foggia, Agenti della Polizia di Stato, della Squadra Volante e della Polizia di Quartiere, intervenivano per segnalata aggressione ai danni di un ragazzo italiano ad opera di un cittadino extracomunitario avvenuta in largo Giovanni Paolo II. Giunti prontamente sul posto gli Agenti contattavano le persone presenti che riferivano che l’aggressore era fuggito in direzione del Mercato Rosati fornendone la descrizione. Subito gli Agenti iniziavano un inseguimento a piedi tra le bancarelle del mercato rintracciando il fuggitivo che con fare minaccioso gli agitava contro il collo rotto di una bottiglia di vetro. Lo straniero immobilizzato e costretto a lasciar cadere il collo di bottiglia in terra veniva tratto in arresto.

Jaite Mohamed, arrestato per lesioni, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia in attesa di processo per direttissima.