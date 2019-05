Gino Lisa, non basta la pista. “Aeroporti pianifichi i voli”

Idee per far volare il Gino Lisa. I lavori per l’allungamento di 400 metri della pista non sono ancora cominciati (245 giorni alla consegna), Vola Gino Lisa però pensa positivo e presenta il suo piano industriale 2020. «Voli per Milano Malpensa e Venezia da in­serire nel Sieg (i voli di Stato: ndr) per cominciare», dice Angelo Stil­la il direttore tecnico. Un piano che Vola Gino Lisa mette a disposizione del territorio e sul qua­le invita Aeroporti di Puglia a con­frontarsi. Porreca (Camera di commercio): «Puntiamo sulle grandi opere, una classe politica seria penserebbe già ad allungare la pista oltre i 2mila metri che non ancora abbiamo».

