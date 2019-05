Imprese di vigilanza: rilevare le presenze con i marcatempo

Di:

Tanti lavori, tanti luoghi di lavoro

Il mondo del lavoro è profondamente mutato nel corso degli ultimi due decenni, arricchendosi di nuove tipologie contrattuali, di nuove figure professionali e, soprattutto, smettendo di ruotare intorno a un unico e determinato luogo di lavoro.

In particolare, sono aumentati da un lato i lavoratori occasionali – svincolati da un rapporto stabile con le aziende che si avvalgono della loro opera – e dall’altro, le attività da svolgersi fuori sede. Tali innovazioni si ripercuotono inevitabilmente anche sui sistemi per la rilevazione presenze del personale e per la contabilizzazione del tempo di lavoro, che hanno dovuto aggiornarsi di conseguenza.

Imprese di vigilanza e altri casi di attività fuori sede

Esistono, poi, alcuni settori che per definizione non possono essere sottoposti a una rilevazione presenze di tipo tradizionale, con cartellino e timbratore, per intenderci. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le imprese che prestano servizi nell’ambito della vigilanza e della sicurezza, specie quando il personale addetto si trovi a dover presidiare ampi spazi aperti o a spostarsi di frequente in luoghi sempre diversi. Situazioni analoghe si verificano, poi, quando la ditta si serve in buona misura di lavoratori occasionali, o a chiamata, cui non vengono assegnati badge personali.

Marcatempo portatili con GPS: controllo facile e preciso (ma rispettoso della privacy)

In questi casi, è pressoché impossibile servirsi dei canonici TAG-RFID e segnatempo. La soluzione più appropriata sono invece i dispositivi marcatempo portatili con GPS – eventualmente sostituibili con App per telefoni smartphone e tablet – che, interpretando i segnali radio emessi da una fitta rete di satelliti, sono in grado di calcolare l’esatta posizione dei portatori del dispositivo. L’importante è che la rilevazione della presenza dei lavoratori fuori sede e la funzione di marcatempo siano svolte nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 151/2015, introdotto in accoglimento del provvedimento del Garante sulla Privacy n. 448/2014.

Il decreto prevede alcune norme come l’obbligo per il datore di lavoro di informare i dipendenti e il Garante della Privacy circa il trattamento dei dati di localizzazione e il divieto di cedere tali dati a persone o enti estranei alla azienda.

Inoltre è proibito acquisire le suddette informazioni in tempo reale – tranne che in eccezionali casi circoscritti (ex.: situazioni di emergenza o di pericolo).

Tante soluzioni offerte dal mercato per il controllo dipendenti

Le imprese – tipicamente quelle di vigilanza – che necessitano di monitorare un grande numero di lavoratori a distanza, soprattutto quando si trovino in luoghi poco compatibili con l’installazione di lettori RFID, non faticheranno dunque a trovare sul mercato i più avanzati segnatempo portatili con GPS integrato o delle App per smartphone appositamente create per registrare le presenze dei dipendenti.