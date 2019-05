Il liceo “Galilei – Moro” di Manfredonia in Emilia Romagna

Di:

Saranno quarantacinque gli studenti (liceo classico e liceo Scientifico) impegnati in novanta ore di Alternanza Scuola Lavoro (dal 02/6 al 13/06) nei moduli “Start Up ed Innovazione”, “Il Futuro è”, “Storia e Modernità” nell’ambito del progetto PON Azione 10.2.5 Competenze Trasversali.

Un programma formativo intenso con laboratori pratici, affiancamento e visite aziendali da realizzarsi in realtà aziendali di eccellenza quali la Zephyr srl spin off dell’Università degli Studi di Bologna, la ASP MAkeRn di Rimini, la Multioptic Drone di Cattolica, Club Ultra Leggeri Ravenna, Spazio Quindici di Pescara, Blu next e BluSea di Rimini, il Parco Telematico dell’Aviazione, il Museo Interelligioso di Bertinoro, Ricerca & Sviluppo di Canosa di Puglia e non mancheranno le visite culturali di Bologna, Ravenna, Borgo Medievale Bertinoro, Rimini, Riccione, Cattolica, Gradara, Rep. di San Marino.

E’ stata l’agenzia Dolcevita “Turismo & Formazione” di Canosa di Puglia a curare l’organizzazione delle diverse fasi progettuali, dedizione e professionalità nei servizi formativi e turistici.

Il progetto decolla con l’evento di presentazione che si terrà il giorno Domenica 02 Giugno 2019 – alle ore 17,00 nella sala conferenze di “Spazio Tu” Cattolica, dove interverranno il:

Prof. Leonardo Aucello, Dirigente Scolastico “Galilei – Moro” Manfredonia

dott. Saverio Russo, Coordinatore di Progetto Dolcevita “Turismo”

Prof. Giorgio Ribaudo, Università degli Studi di Bologna

Sig. Luca Berardi APS MAKERN – Rimini

Sig. Davide Diolatevi e Niccolò Ubalducci Multioptic Drone – Cattolica

e tanti altri rappresentanti delle aziende partners.

Inoltre, per l’innalzamento delle capacità di orientamento degli studenti è previsto anche nel nuovo “Campus di Rimini” dell’Università degli Studi di Bologna un momento di orientamento Universitario a cura del servizio Orientamento.

Dolcevita Turismo & Formazione

dott. Saverio Russo