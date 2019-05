Quarato “Linea M5S al ballottaggio? In corso confrontro interno..”

Di:

Di seguito le dichiarazioni di Giovanni Quarato in merito al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Foggia. “In attesa del ballottaggio, per l’elezione del sindaco di Foggia, in molti si e ci stanno chiedendo quale sarà la posizione del M5S e dei suoi eletti in consiglio comunale. Attualmente è in corso un confronto tra i candidati, gli attivisti e i portavoce foggiani che determinerà la nostra linea. Non appena definite, le decisioni verranno comunicate direttamente dal sottoscritto”