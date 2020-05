Primario San Raffaele “Clinicamente il Covid-19 non esiste più, basta terrorismo”

, 31 maggio 2020. “Oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente una nuova ondata per la fine del mese/inizio di giugno e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus, praticamente, dal punto di vista clinico non esiste più“. Lo ha detto, durante la trasmissione Mezz’ora in piu su Raitre, il primario del San Raffaele di Milano, direttore della terapia intensiva.

“Tamponi eseguiti negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un mese/due mesi fa. Lo dico consapevole del dramma che hanno vissuto i pazienti che non ce l’hanno fatta”. “Firmo tutto quello che dico”. come riporta Repubblica.it.