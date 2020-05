Raiano, incidente sulla “Via Tiburtina”: morto motocilista

L’Aquila, 31 maggio 2020. La strada statale 5 “Via Tiburtina Valeria” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Raiano (km 168,400) in provincia dell’Aquila, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente ha riguardato un motociclo, causando il decesso del conducente. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.