“Stabili condizioni 99enne che ha sconfitto il Covid al D’Avanzo di Foggia”

, 31 maggio 2020. Appaiono stabili le condizioni della signora Isabella a poche ore dal suo arrivo all’Hospice di Universo Salute, a Bisceglie., con destinazione Bisceglie, dove – per la prima volta – è stata ricoverata. Falsa pertanto la notizia del suo “ritorno al Don Uva” riportata dai media. Ne consegue che l’infezione è stata contratta altrove.

“E’ un nuovo ricovero” spiega la responsabile dell’U.O. Hospice di Universo Salute, la dr.ssa Lidia Roselli, che aggiunge: “Ho appena conosciuto nonna Isabella: è una persona straordinaria… le sue condizioni appaiono stabili. E’ ricoverata comunque in isolamento, secondo prassi, circondata da tutto il nostro affetto. L’Hospice – conclude la dr.ssa Roselli – è sempre stato disponibile ad accogliere utenti non covid provenienti da altre strutture ove era in atto il contagio (come già avvenuto con una RSSA di Canosa lo scorso 19 aprile)”. Si evidenzia infine che tutti gli utenti ricoverati presso la struttura sono in buone condizioni cliniche.

Lo riporta una nota stampa di Universo Salute.