Telefonata Vendola con portavoce Ilva, condannati giornali. Campo “Nichi un po’ più libero”

, 31 maggio 2020. “Bene. Nichi da oggi è un uomo un po’ più libero. Alcune testate giornalistiche hanno tentato, in maniera subdola, e fatemi aggiungere, maldestra, di screditare la figura di un uomo dalla specchiata onestà, intellettuale e morale“. Così il consigliere regionale, dopo che “Il Tribunale civile di Bari, con sei diverse sentenze, ha condannato per diffamazione quattro testate giornalistiche e dieci tra giornalisti e direttori di giornali”. “I sei procedimenti, distinti ma paralleli, partono dal video del Fatto Quotidiano”, relativo a una “telefonata intercettata dagli inquirenti nel 2010”, dove “L’allora governatore della Puglia e leader dirideva per come, responsabile per i rapporti istituzionali dell’diaveva strappato il microfono a un giornalista che nel 2009 faceva delle domande al patron dell’Ilva,. Lo riporta Il Riformista.

“E’ un po’ più libero perché portare avanti un processo, essere anche solo sospettati di essere così cinici, e di aver potuto ridere sulle disgrazie di una città in sofferenza, per persone come Nichi, è insostenibile”, dice Paolo Campo. “Trovo assurdo che ci siano giornali di una “certa portata” che si prendono la libertà di montare ad arte fakenews per attaccare, screditare, mettere in difficoltà un libero cittadino, ancor prima che un politico brillante e capace. Dunque, bene così. Auguro a Nichi che non gli capiti mai più di vedersi coinvolto in brutte vicende come questa, e nel nostro piccolo, lo auguro anche a tutti noi”, conclude Campo.