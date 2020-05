Tutolo “Ma si può riaprire la Lombardia con 200/300 positivi al giorno?”

, 31 maggio 2020. “Sarà ancora possibile dire che è un’ assurdità aprire tutte le Regioni, contemporaneamente, nonostante alcune di esse hanno un numero di contagi quotidiano rilevante? Io trovo folle che la Lombardia con 200/300 positivi al giorno sia riaperta come se nulla fosse. Si potrà ancora dire? Posso dirlo?”.

“200/300 contagiati intercettati al giorno significa che in quella Regione sono migliaia i potenziali portatori del virus liberi di girare. Fosse stata la Puglia, la Calabria, o qualsiasi altra Regione d’Italia pensate che si sarebbe riaperto così? Due sono le cose: O siamo stati presi per il culo finora e quei morti sono tutti attori di un film; O Sono dei folli e rischiamo di pagare a caro prezzo la sudditanza non solo economica a quella Regione.

È terrorismo o buon senso? Per me è follia pura, una vera roulette Russa sulla pelle della gente. Sono certo che a qualsiasi altra regione non sarebbe stato permesso… E avrebbero fatto la cosa giusta…… Ma ormai le cose giuste non vanno di moda. Folli, folli, folli, folli… Siete dei folli…”.

Lo scrive sui social il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo.