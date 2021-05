Cercasi comparse per fiction “La sposa”: si gira a Monte, Vieste e Vico

Vieste, 31/05/2021 – (castingeprovini) Casting in Puglia per la serie TV “La Sposa” diretta da Giacomo Campiotti, il casting è curato dalla OZ Film, per Endemol Shine Italy. Le riprese, in Puglia, avranno inizio il 7 giugno 2021, nelle località di Monte Sant’Angelo, Vieste e Vico del Gargano.

Il casting è aperto a tutti, secondo le indicazioni di seguito riportate, e nel rispetto delle normative vigenti. Nello specifico si ricercano: figurazioni e figurazioni speciali (NO TATUAGGI EVIDENTI, PIERCING o TAGLI MODERNI), esclusivamente residenti in Puglia (prov. di Foggia) e in particolare:

GENERICI – UOMINI e DONNE, 18/80 anni

FIGURAZIONI SPECIALI – UOMINI E DONNE, attori, 30/60 anni

ISTRUZIONI PER LA CANDIDATURA FIGURAZIONI e FIGURAZIONI SPECIALI:

, scattate in verticale e al momento, buona luce – no selfie, no ritocchi, no occhiali da sole, no foto di gruppo – in modo che il volto e il corpo siano ben visibili e illuminati. Nella mail bisogna specificare anno di nascita, altezza, peso e taglia, città di provenienza e contatti personali .

. Per le figurazioni speciali è obbligatorio l’invio di un breve video di presentazione.

Inviare mail con oggetto “LA SPOSA_figurazioni” all’indirizzo email figurazioni@ozfilm.it oppure a casting@ozfilm.it

Per maggiori informazioni segnaliamo il link al post della pagina facebook della OzFilm

Data chiusura annuncio: 04 Giugno 2021 – 00:00