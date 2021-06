Foggia. Custodia in carcere per Adriano Leone, Cassazione: inammissibile il ricorso

(STATOQUOTIDIANO, ore 23). Bari, 31 maggio 2021. “Invero, il Tribunale ha ampiamente dato conto del coinvolgimento sistematico del ricorrente nell’attuazione degli atti incendiari e intimidatori, correlati ad azioni estorsive, coinvolgimento derivante dalla pronta disponibilità del predetto rispetto ai plurimi incarichi conferitigli dal Pelosi“.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma (Sesta sezione Penale, Presidente: Bricchetti Renato Giuseppe) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Adriano Leone, nato il 08/04/1986 a Foggia, contro l’ordinanza del 26/11/2020 del Tribunale di Bari che aveva confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Bari, con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, costituita dalla batteria Sinesi Francavilla nell’ambito della «Società foggiana», nonché per reati di concorso in estorsione, in danneggiamento seguito da incendio o pericolo di incendio; e per reati in materia di armi, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto commessi con metodo mafioso e al fine di agevolare il sodalizio.

Aveva proposto ricorso il Leone tramite il suo difensore.