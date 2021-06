Foggia. Inammissibile il ricorso Rocco Moretti contro custodia in carcere

Roma, 31 maggio 2021. “In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che i periodi di detenzione non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività, né fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento“.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rocco Moretti, nato il 29/05/1997 a Foggia, contro l’ordinanza del 28/12/2020 del Tribunale di Bari, sezione per il riesame.

Da atti: con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta da Rocco Moretti avverso l’ordinanza in data 3 novembre 2020 del locale Giudice per le indagini preliminari, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (partecipazione all’associazione mafiosa “Società Foggiana”), ritenendo infondati entrambi i profili di gravame, attinenti rispettivamente alla gravità indiziaria e alla retrodatazione dei termini di applicazione della misura.

Per quest’ultimo profilo, attinente alla pretesa retrodatazione dei termini custodiali, in “riferimento all’applicazione in data 5 febbraio 2019 della custodia cautelare in carcere per il delitto tentato di estorsione o all’applicazione della medesima misura il 21 dicembre 2019 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, il Tribunale ribadiva il principio per cui non ricorre il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all’emissione della prima, allorché l’ordinanza successiva abbia ad oggetto un reato associativo in forma aperta e la condotta permanente di partecipazione si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza, in difetto altresì di elementi obiettivi sintomatici della cessazione della consorteria o del recesso o dell’allontanamento definitivo da essa dell’associato”.

“Nel caso in esame il compendio dichiarativo del collaboratore di giustizia Verderosa (raccolto fra gennaio e giugno 2020) e il rinvenimento presso l’abitazione di Moretti delle liste delle vittime delle estorsioni e dei sodali stipendiati, attestavano la sicura operatività della cosca e il persistente ruolo apicale e di coordinamento svolto da Moretti nella gestione della cassa e nella ripartizione dei proventi illeciti, oltre quindi l’adozione delle prime ordinanze cautelari risalenti al 2019, sicché il fatto di reato oggetto dell’ordinanza successiva non era già desumibile dagli atti dei primi procedimenti”.

“Il difensore di Moretti aveva chiesto l’annullamento della citata ordinanza, deducendo,

con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al tema della c.d. contestazione a catena rispetto alle due precedenti ordinanze coercitive risalenti al 2019 per un episodio estorsivo e rispettivamente per detenzione illecita di stupefacenti, dai quali poteva già desumersi l’addebito di partecipazione al sodalizio mafioso.”