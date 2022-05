Assalto in autostrada a portavalori, in carcere altri due pugliesi

MODENA, 31/05/2022 – (modenatoday) Due uomini, entrambi residenti a Canosa di Puglia e fortemente indiziati di fare parte della banda di rapinatori che lo scorso 14 giugno assaltarono un portavalori della ditta Battistolli sono stati arrestati dopo una lunga e minuziosa indagine.

Questa mattina, infatti, è stata data esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Modena nei confronti dei due. Nello scorso mese di dicembre, l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena e condotta dalla Squadra Mobile con l’ausilio di personale del S.C.O del Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna e della Squadra Mobile di Foggia aveva consentito l’arresto di quattro membri della banda, ritenuti responsabili dell’assalto al furgone. Tre di essi sono di originari di Cerignola (FG) e risultavano già condannati in via definitiva per delitti di rapina aggravata.

L’analisi dei cellulari e del materiale sequestrato nell’ambito di quell’operazione, tuttavia, aveva permesso di acquisire importanti prove sul coinvolgimento di altri due soggetti, che avrebbero partecipato attivamente al noleggio di due furgoni impiegati poi dai complici per fuggire dal modenese dopo l’assalto fallito. (modenatoday)