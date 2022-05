Assicurazione sanitaria: cosa deve offrire per essere realmente completa?

Se desideri una protezione completa che tuteli la tua salute e quella di chi ti sta a cuore, sottoscrivere un’assicurazione sanitaria è senz’altro una buona idea.

Divincolarsi tra le centinaia di offerte differenti che possono essere trovate online, può però non essere semplice. Per questo motivo, vogliamo offrirti una panoramica completa di quelli che sono i servizi essenziali e vantaggi che un’assicurazione sanitaria può offrire.

Assicurazione sanitaria: cosa offre?

Una polizza sanitaria privata offre diversi vantaggi e solitamente include un primo check up completamente gratuito, ideato per aiutarti a prevenire l’insorgenza di malattie o diagnosticare per tempo eventuali fattori di rischio.

Se l’assicurato dovesse incorrere in un infortunio o contrarre una malattia, la sua assicurazione sanitaria normalmente è in grado di prestare immediata assistenza 365 giorni all’anno, in genere mediante un portale online dedicato. Tramite questa piattaforma è possibile in alcuni casi richiedere anche un’anamnesi preliminare, rispondendo ad alcune semplici domande poi elaborate da un sistema di intelligenza artificiale.

Se il consulto tramite intelligenza artificiale non fosse esaustivo, l’assicurato potrà in ogni caso fare affidamento su di un consulto telefonico con un medico, così da poter ricevere una valutazione immediata preliminare dei sintomi e delle possibili cause. Se dal consulto emergesse la necessità di effettuare una visita medica di urgenza, un medico generico o un pediatra convenzionato giungerà presso il domicilio per effettuare la visita.

I servizi offerti in caso di ricovero ospedaliero

Qualora si dimostrasse necessario ricevere ulteriori cure, la tua assicurazione sanitaria sarà in grado di offrirti tutto il supporto necessario, anche in caso di ricovero ospedaliero. Che si tratti di un ricovero prolungato o di un semplice day hospital (la durata della permanenza dipende dalla natura delle cure o dall’entità dell’intervento chirurgico) la tua assicurazione sanitaria coprirà gli onorari di tutti i soggetti che partecipano all’intervento, come il chirurgo, il personale medico di supporto all’intervento e l’anestesista.

La tua assicurazione sanitaria penserà inoltre anche a coprire le spese relative alla sala operatoria e al materiale di intervento come, per esempio, gli apparecchi terapeutici utilizzati.

I servizi e le cure extra-ospedaliere

Non dovrai preoccuparti neanche del decorso post-operatorio: la tua assicurazione sanitaria coprirà infatti le rette di degenza e l’assistenza medica ed infermieristica che ti verrà fornita; così come le cure, le visite specialistiche e gli eventuali esami ed analisi di laboratorio che dovrai sostenere dopo l’operazione.

Con la sottoscrizione di una garanzia dedicata all’assistenza, inoltre, potrai beneficiare di molti altri servizi a supporto delle tue attività quotidiane durante questo periodo, come il trasporto, le medicine a domicilio e servizi di baby-sitting.

La copertura delle spese mediche

Ciò che più spaventa le persone che hanno subito un intervento chirurgico e si trovano a dover affrontare un lungo decorso port-operatorio sono le spese mediche per visite, accertamenti, terapie, che possono in alcuni casi essere molto ingenti. Il costo previsto per le cure prestate – sia prima, che durante, che dopo l’intervento – sarà interamente pagato o rimborsato dalla compagnia assicuratrice, ad eccezione di eventuali franchigie, di scoperti o di massimali pre-imposti e precedentemente dichiarati.

Ad essere compresi, saranno quindi i costi sanitari sostenuti dal contraente fino a 120 giorni precedenti all’intervento o al ricovero in struttura; e i costi sostenuti durante i 120 giorni successivi all’intervento, con o senza ricovero.

Sottoscrivere un’assicurazione sanitaria valida, completa e altamente personalizzabile – come quella offerta da AXA (scopri qui maggiori dettagli sul prodotto: https://www.axa.it/assicurazione-sanitaria) – potrebbe quindi aiutarti a ottenere servizi sanitari di alta qualità in tempi rapidi, senza dover sostenere costi eccessivi. Ricordati di leggere sempre il Set Informativo dove sono contenuti tutti i dettagli delle singole garanzie e accertati di sottoscrivere il prodotto più completo e adatto alle tue esigenze. (nota stampa).