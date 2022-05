Famiglie sfrattate di Ordona, la protesta davanti al Comune di Foggia

Statoquotidiano.it, 31 maggio 2022. Le famiglie che stamattina hanno protestato davanti al Comune di Foggia, da quello che si sa, sono di Ordona e avrebbero ricevuto un avviso di sfratto da eseguire entro 10 giorni. Negli striscioni di protesta, il riferimento al fatto che fra loro ci sono disabili, bambini e anziani.

Sarebbero famiglie di Foggia che sono state collocate a Ordona anni fa e che stamattina hanno incontrato la commissaria Marilisa Magno.

Non si tratta, quindi, della famiglie di via S. Severo come era stato ipotizzato nella mattinata odierna.