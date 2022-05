Felice, l’ultimo aggiustaossa di Vico del Gargano (FOTO VIDEO)

Pasquale D’Apolito, Francesco A.P. Saggese e Francesco Pupillo hanno provato a raccontare e a salvare questo sapere con un articolato lavoro che comprende un articolo di Saggese, un approfondimento di Pupillo, un video e un servizio fotografico di D’Apolito.

Abbiamo pensato di riunire il tutto in un ebook, introdotto da Geppe Inserra, che potete scaricare utilizzando il collegamento che segue, mentre potete guardare il video qui sotto.

È una pubblicazione digitale preziosa, che dimostra come Saggese, D’Apolito e Pupillo siano ormai molto di più di un affiatato team di appassionati e studiosi, tenacemente impegnato nel recupero, nella custodia e nella trasmissione della identità e delle radici di una comunità, di un territorio di assoluto valore, quali sono quelli di Vico del Gargano.

Un lavoro dopo l’altro, stanno dando vita ad un vero e proprio modello, originale ed innovativo. Il problema di tutti quelli che si occupano di passato, dagli archivisti agli archeologi, passando per gli storici, è di evitare che il risultato delle ricerche rimanga confinato in un museo o in un libro.

Il passato ha senso se riesce ancora a parlarci. Se lo rendiamo vivo, se ne ritroviamo la persistente attualità, se lo raccontiamo. Saggese, D’Apolito e Pupillo vi riescono benissimo.

Per scaricare l’ebook, cliccare qui.

Qui sotto il video.