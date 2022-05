Generale Mini di Manfredonia: “Ecco perchè la Russia sta vincendo”

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/05/2022 – (ilfattoquotidiano) “I dati delle perdite russe divulgati da Kiev per vantare i propri successi parlano di 29.600 morti, nonché la perdita di 1315 carri armati e 3235 mezzi corazzati.

Sono perdite consistenti, ma coerenti con il tipo di combattimento in atto. Se poi si facesse la debita tara del 30-50% della propaganda sarebbero dati anche inferiori alla “norma”. Un parametro del bollettino ucraino che invece non è coerente con la storia è la mancanza di dati sui prigionieri che, come si è visto, costituivano la massa delle perdite in combattimento. Qui i casi sono tre: o gli ucraini non fanno prigionieri, e allora si configurano crimini di guerra di dimensioni galattiche; o i russi preferiscono ammazzarsi piuttosto che farsi catturare vivi e allora è evidente il livello di barbarie raggiunto; oppure gli ucraini se ne fregano dei prigionieri, aggiungendo altra barbarie.

Mentre i russi stanno impegnando un quarto delle forze in servizio attivo, gli ucraini sono al loro limite superiore, e per una alimentazione costante devono impiegare le riserve non qualificate. Inoltre, mentre i russi hanno la possibilità di ruotare le unità, gli ucraini hanno sempre le stesse. Mentre i russi hanno un bacino da mobilitare e tempo per riaddestrare, gli ucraini devono prendere ciò che rimane, anche dalle galere, e immetterlo in combattimento.

Inoltre, più armi occidentali affluiscono, più si allarga la pretesa di occupazione territoriale russa. Se fino ad un mese fa si poteva ipotizzare lo scopo russo di garantire una fascia di sicurezza all’interno dell’Ucraina di una profondità media di 100 km, ora con l’invio di armi statunitensi ed europee con capacità d’intervento aumentata nella distanza e accorciata nel tempo di preavviso tale scopo è chiaramente insufficiente. (ilfattoquotidiano)