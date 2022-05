Lacarra, lavori Statale 16: incomprensibile programmazione lavori in estate

Foggia, 31 maggio 2022, (Oraquadra.info) – “Incomprensibile ed irresponsabile la decisione di programmare i lavori sulla Statale 16 a cavallo della stagione estiva e proprio in una delle tratte più congestionate.

Ancora più assurda è la scelta di ridurre la carreggiata a una corsia per senso di marcia durante un giorno festivo. Anas dovrebbe spiegare i motivi che l’hanno portata a una scelta tanto fuori di senno, considerato che la SS. 16 è l’unica arteria che consente di spostarsi da nord a sud del litorale Adriatico e che, di conseguenza, è sottoposta a un intenso traffico estivo, che si incrementa a dismisura nei fine settimana”.

È questo il commento di Marco Lacarra, deputato e Segretario del PD Puglia.

“Bloccare migliaia e migliaia di persone per la presenza di lavori in corso non è solo un forte disagio per turisti e residenti che attraversano la statale, ma potrebbe essere motivo di tamponamenti o incidenti più gravi.

Depositerò un’interrogazione parlamentare per chiedere delucidazioni ad Anas su quanto sta accadendo e per verificare se dobbiamo attenderci lo stesso caos anche nei prossimi weekend e in particolare nel lungo e caldo ponte del 2 giugno”, conclude l’On. Lacarra. (Oraquadra.info)