Racconta di Minosse che si trova a gestire un grande, enorme afflusso di anime, nuovi peccati e peccatori… del Novecento fino al recente conflitto. Che fare? Far uscire le anime antiche già da secoli punite, liberare gli spazi, ampliare l’Inferno…

Minosse è stanco cupo, adirato, intorno una folla rumorosa, che chiede punizioni severe. Con “Un cenno chiama a sé special destriero — Chirone ha nome e scalpita superbo: — “Porta laggiù il peccatore nero, // che muto sta e non pronuncia verbo. — Nel settimo cerchio giù tra i violenti — nel sangue attuffalo senza riserbo…” Il centauro Chirone porta via Putin e dietro una lunga schiera di generali e comandanti, seminatori d’odio, politologi e cronisti militanti. Ma la massa è enorme.

Ci sono pure governanti che portano armi e dicono: Vittoria sul campo fino all’ultimo uomo! “A Kiev si recan tutti in processione: — Da voi prendiam lezione d’eroismo” — dicon commossi e fungono da sprone. // Sono i leader del nuovo europeismo — che indossano giubbotti con elmetti — si fan profeti d’un nuovo patriottismo”.

Come si fa a stabilire la giusta pena? “Ci voglion anni e mille diavoletti — per tenere sì lunghe fila a bada — e tutti esaminar senza dispetti”. Pensa Minosse e vede un’autostrada di spiriti che si reputano innocenti. “Come punir tale lunga masnada? …. Forse costruir si deve un nuovo Averno — O all’anime antiche dar salvezza? — Chissà quale il voler del Padre Eterno!”

La gran parte è posta tra gli Ignavi, tra color che vissero senza infamia e senza lode. Corrono le anime dietro un’insegna che non si ferma mai. “D’una medesma schiatta malefatta — si riconoscono annusando a fiuto — appiccicose come una mignatta. // Ci sono quelle che da camaleonti — Venduto han l’armi rialzato il bilancio — esportar libertà con occhio ai conti”. Spiriti sciagurati, senza ideali, “son ignudi e forniscono buon rancio // a mosconi e vespe che sono ivi — e che rigan loro di sangue il volto — che mischiato di pianti ormai tardivi // da fastidiosi vermi vien raccolto…“.

Minosse guarda quel magma infinito e vario. E’ perplesso. L’Inferno è ingiusto, pensa. “Tutti dentro un sol fiume doloroso — iracondi violenti e fraudolenti — sono a fianco nel mondo tenebroso?” E’ una confusione che sgomenta e fa scempio della verità. “Come disporre iniqui malfattori –Mostrare delle colpe un bell’esempio — Che distingua chi è dentro e chi sta fuori?”

V’è poi un peccato riprovevole, pochi lo notano, benché sia il più empio. “Sono coloro che come banderuole — cercan intorno subito consenso — lesti si muovon come gira il sole. // Invece che con solido buon senso — i bubboni di cui la terra è piena — dovrebber medicar senza compenso. // Ci son conflitti tenuti in cancrena — altri che sono alimentati ad arte — per interesse e prepotenza oscena. // Questa guerra la conosceva Marte — i governanti Onu e dell’Europa — pronti si giravan dall’altra parte”.

Per Minosse è la colpa maggiore. E’ disorientato. Osserva la sua coda (con cui suole avvolgere i malvagi e decretarne la pena), ormai rammollita e senza forza. E’ preoccupato: comprende che, se nell’Oltretomba la malvagità non verrà punita secondo giustizia, il mondo si guasterà ancor più. “Si ricorda di quella damigella — ch’il divino poeta pose all’inferno — colpevol solo d’una bagatella. // Dante stesso gli ha dato un suo quaderno — Che riporta Francesca in Paradiso — tra gli amanti, fuori dal buio eterno“.

Minosse rilegge i versi corretti dell’amico Dante: Francesca e Paolo insieme leggono “Lancillotto e Ginevra”, alla scena del bacio Paolo ci prova “… tentò un bacio e fu l’Apocalisse — gli mollai un ceffon si saettante // che sempre ricordò finché lui visse. — Giammai non mi pentii, sapeva d’aglio, — ma persi la vista come con l’eclisse. // E se per le mani avria avuto il maglio / nel basso ventre ben l’avria colpito — rovinando così il suo battaglio” . Una risata irrefrenabile lo prende. E s’addormenta…

A cura di Paolo Cascavilla