Manfredonia, temperatura del mare sopra la media stagionale

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/05/2022 – (seatemperature) Meteo mare Manfredonia oggi.

Temperatura mare a Manfredonia oggi è 24°C. Dall’analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno il mare più caldo a Manfredonia è stato registrato nel 2018 ed era di 23.3°C, e il mare più freddo è stato registrato nel 2013 ed era 18.7°C. La temperatura dell’acqua di mare a Manfredonia dovrebbe scendere a 22.6°C nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell’acqua di mare a maggio a Manfredonia è di 18.6°C, la temperatura minima è di 15.6°C e quella massima di 23.4°C. La stagione balneare a Manfredonia dura da giugno ad ottobre. Durante questo periodo la temperatura dell’acqua a Manfredonia non scende sotto i 20°C e quindi adatto per il nuoto confortevole. La temperatura media dell’acqua a Manfredonia in inverno raggiunge i 12.4°C, in primavera 15.1°C, in estate la temperatura media sale a 25.2°C e in autunno è di 20.7°C. Temperatura dell’acqua Manfredonia Meteo Mare 31 maggio 2022 oggi 24 °C 30 maggio 2022 ieri 23.4 °C

Previsioni per surf a Manfredonia oggi

Oltre alla temperatura dell’acqua a Manfredonia, indicatori importanti per una confortevole vacanza sulla spiaggia sono la presenza e l’altezza delle onde, nonché la velocità e la direzione del vento. Qui sotto puoi trovare tutta la informazione su dimensioni di onde a Manfredonia. Per calcolare la dimensione di onde noi usiamo i dati di sua altezza (dal suolo alla cresta) di ogni terza onda più alta. Per ulteriori informazioni sulle Previsioni Surf per i prossimi 10 giorni visita le Previsioni dello Stato del mare a Manfredonia. Dati nella tabella mostrati per il 31 maggio 2022, ora in formato GMT+0 (è possibile modificare il fuso orario nella pagina delle previsioni dello stato del mare)

0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 1′ 3″ 1′ 1″ 1′ 0″ 1′ 0″ 0.37 m 0.34 m 0.31 m 0.3 m 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h 1′ 0″ 1′ 0″ 1′ 0″ 1′ 1″ 0.31 m 0.3 m 0.31 m 0.33 m

Meteo e previsioni del tempo a Manfredonia oggi

I dati in una tabella mostrano la temperatura a Manfredonia oggi (31 maggio 2022).

0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 18.6°C 18°C 20.6°C 28.5°C 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h 32.8°C 31.5°C 26.8°C 19.8°C

Temperature mensili dell’acqua a Manfredonia

Queste cifre mostrano la temperatura del mare mensile minima, massima e media a Manfredonia. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l’anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni

Spiagge e città vicine

Le spiagge e le città più vicine con la temperatura dell’acqua odierna, nonché la temperatura dell’aria e lo stato del tempo durante il giorno e l’altezza media delle onde di oggi