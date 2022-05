StatoQuotidiano.it, Manfredonia 31 maggio 2022. Oggi, alle 18.00, la celebrazione della Santa Messa nella chiesa Sacra Famiglia di Manfredonia in suffragio del caro Paolo.

Ad un anno dalla scomparsa di Paolo Robustelli, tanto interesse e riconoscimento si sono manifestati attorno alla sua figura carismatica e luminosa.

L’Associazione sportiva per disabili Delfino ha organizzato un memorial per onorare e rinnovare il ricordo di chi come Paolo si è prodigato verso i più fragili, credendo fermamente nell’integrazione, attraverso lo sport, dei ragazzi con disabilità.