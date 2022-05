Meteo Puglia: weekend rovente con punte di 41 gradi, poi cambia tutto

FOGGIA, 31/05/2022 – (meteopuglia) Ci prepariamo a vivere la seconda ondata di caldo che porterà i termometri, al Centro-Sud, fino alla soglia dei 40-41 gradi.

Sono gli effetti dell’Anticiclone Nord Africano che tra il 1° Giugno e il 6, riuscirà ad invadere tutta l’Italia determinando un’intensa e lunga ondata di caldo come se fossimo in pieno luglio. Un caldo anomalo che attanaglierà soprattutto la Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana. Diverso discorso invece per il Nord Italia il quale sarà meno coinvolto per l’influenza marginale di correnti oceaniche. Dove si raggiungeranno i 40 gradi?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i 40 gradi saranno raggiunti e superati sulle zone interne della Sardegna, in Sicilia, nelle vallate calabresi, nel materano e metapontino, nel tarantino, foggiano, zone interne laziali e Toscana interna. Poi, infiltrazioni di aria fresca potrebbe oltrepassare l’arco alpino e dare luogo a nuovi temporali anche di forte intensità al Nord Italia, soprattutto sulla fascia alpina, prealpina e le alte pianure. Persiste il rischio di nuove grandinate. La linea convergenza con aria più fresca oceanica potrebbe spingersi nuovamente verso sud, e dare luogo a brevi condizioni con temporali soprattutto al Nord Italia, in Adriatico e Appennino centrale settentrionale.

Tuttavia, le temperature anche nel Nord Italia tenderanno a persistere su valori sopra la media. Anomalie molto maggiori si avranno nel resto d’Italia, con temperature costantemente superiori alla media. Tutto ciò per l’effetto di un forte anticiclone di origine africana. Infatti, nuove bolle d’aria calda giungeranno dal Nord Africa generando condizioni ideali per vari picchi estremi di temperatura estrema, in un contesto di ondata di calore intensa e persistente. (meteopuglia)