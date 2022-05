Piano regionale trasporti, Zullo: “Deve soddisfare bisogni dei pugliesi”

Foggia, 31 maggio 2022 – “Piano regionale dei trasporti, oltre 400 pagine che potremmo definire l’ennesimo libro dei sogni, scritto più per compiacere l’Europa, per aderire agli obiettivi strategici individuati dall’Unione Europea, che per soddisfare i reali bisogni dei pugliesi, che hanno bisogno di una rete di trasporti regionali che siano interconnessi.

“Studieremo bene il nuovo Piano, ma è evidente che possiamo avere la migliore connessione intermodale dei trasporti ma se poi si arriva nel Salento o sul Gargano nelle ore serali, soprattutto nella stagione estiva e i turisti non trovano nessun mezzo pubblico per raggiungere le stazioni balneari, non si crea nessun vantaggio. Se nei centri con zone turistico-residenziali extraurbane non si prevede un sistema di connessione tra queste zone e le zone urbane o non si rivede la rete di collegamento tra i Comuni e le Scuole per soddisfare esigenze di collegamento per la popolazione scolastica è evidente che il Piano dei Trasporti per quanto rispondente agli obiettivi europei non si rivelerà rispondente ai bisogni dei pugliesi.

“Così come non si può pensare a una riorganizzazione della rete ospedaliera senza, di pari passo, prevedere una riorganizzazione dei trasporti che permetta ai pazienti e lavoratori di raggiungere le sedi ospedaliere o gli ambulatori con i mezzi pubblici e non solo con la propria auto. Anche perché chi un’auto non ce l’ha o un disabile o anziano che non guidano, come arrivano?

“Questo ho riferito in Commissione Bilancio all’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, che ringrazio per aver voluto anticipare, seppure sommariamente, il suo Piano prima di renderlo pubblico. Spero che ci siano occasioni di confronto al più presto.”