Premio “Aldo Morelli”, secondo posto per il Liceo “A. Volta” di Foggia

FOGGIA, 31/05/2022 – Si è svolta sabato, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, l’edizione 2022 del Premio “Aldo Morelli”, gare matematiche patrocinate dalla sezione Mathesis del comune campano.

Nella categoria “gara a squadre” sono giunti al primo posto la squadra formata dagli alunni del Liceo “A. Volta”, Cristina Morsillo, Davide D’Angelo, Federico Fida, Manuel Livini. Un eccellente secondo posto ex aequo per la seconda squadra ed un sorprendente quarto posto per la terza squadra formata da soli alunni del biennio. Nella categoria individualisti del biennio un ottimo piazzamento al terzo posto per l’alunno Michele Guidacci. Sia quest’ultimo, sia l’alunna Tiziana Eugenelo, parteciperanno il 17 giugno prossimo, a Palazzo Koch a Roma, alla prestigiosa cerimonia di premiazione patrocinata dalla Banca d’Italia.

Eugenelo riceverà il premio per aver conquistato la medaglia d’oro, Guidacci per aver ricevuto la menzione d’onore e per essersi classificato fra i migliori 10 alunni di Italia del biennio alle Olimpiadi di Matematica di Cesenatico. I due studenti saranno ricevuti a palazzo Koch dal Direttore della Banca d’Italia e saranno destinatari di una borsa di studio che prevede la frequenza di uno stage matematico/linguistico di due settimane in un paese di lingua anglofona. A palazzo Koch verrà ricevuto anche l’alunno Davide Cicchetti che riceverà lo stesso riconoscimento in relazione all’anno scolastico 2020/2021. Il Liceo “A. Volta” di Foggia, dunque, si conferma come scuola che valorizza i talenti e offre loro straordinarie opportunità di crescita