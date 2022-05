Trinitapoli, concerto a Maria della Schola Cantorum della Parrocchia Immacolata

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia il Coro polifonico della Parrocchia Immacolata si è presentato al numerosissimo pubblico nell’Auditorium “ San Francesco“ con un concerto per solo coro ed orchestra dal titolo “CANTO A MARIA”.

Per tale impegno i coristi hanno lavorato per circa quattro mesi sotto la guida del maestro Domenico Virgilio e del direttore artistico Anna Leone. L’ orchestra era formata da – Violini : Vincenzo Sarcina, Valentina Riontino, Elena Sofia Lanotte ed Ilaria Lionetti. Clarinetti: Andrea Cristiano ed Arianna Calò. Trombone : Carlo Di Bitonto. Pianoforte: Anna Leone . Voce solista la soprano Mariarosaria Daloiso. Hanno eseguito i seguenti brani : Salve Maria , O Santissima e Vergine Madre di Marco Frisina; Madre dell’ Alba di Mario Lanaro; Vergine cattedrale del silenzio di Fabio Massimillo; O Donna Gloriosa, Madre fiducia nostra ,Vidi la Nuova Gerusalemme e Pacem in Terris tutte di Marco Frisina.

Il clarinettista Andrea Cristiano ha eseguito con grande maestria l’ adagio dal concerto in La maggiore K 622 di W. A. Mozart.

Alla fine del concerto il presidente Marianna Petriello ha ringraziato tutti i coristi per la loro grande passione e per tutti i sacrifici che fanno per partecipare alle prove ed ha invitato tutti quelli che volessero ad avvicinarsi a questa esperienza. Il parroco Fra Francesco Milillo ha ringraziato tutti ed in particolare Anna Leone ed il direttore Domenico Virgilio per la loro grande dedizione che ha portato alla crescita qualitativa del coro. Il maestro Virgilio ha ricordato ,a tutti i presenti, che l’ Associazione nel 2023 festeggerà i suoi primi trenta anni dalla nascita.

Michele Mininni