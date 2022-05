Vieste senza medici e con 2 milioni di turisti in arrivo

VIESTE (FOGGIA), 31/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Nel mentre si preannuncia ancora una estate da record (prova ne siano le prenotazioni da quasi tutto esaurito per l’imminente ponte del 2 giugno), con tutta una serie di eventi di accoglienza e promozione che prenderanno il via proprio in questi giorni, a Vieste rimane grave, se non addirittura, drammatico, il problema sanitario.

Mancano i medici. Non solo a Vieste, a dire il vero, ma anche in altri centri del Gargano. Ma a Vieste la situazione è diversa, perché qui bisogna fare i conti con le distanze dai centri ospedalieri, e con il gran numero di presenze. Con tanta gente, non si può rimanere scoperti in fatto di assistenza sanitaria e di primo intervento. Il sindaco, Giuseppe Nobiletti, lanciò l’allarme già dallo scorso inverno. Ed oggi, quando ormai la nuova stagione delle vacanze si è avviata, poco o nulla è cambiato.

Mancano i medici nella postazione del 118, mancano i medici nella guardia medica e nel Punto di Primo Intervento. Non di rado capita che l’ambulanza del 118 si rechi sul luogo di chiamata senza medico a bordo, per cui tutto è demandato a infermieri e soccorritori. Una situazione davvero paradossale per una città come Vieste che va tutelata per ciò che rappresenta. (gazzettamezzogiorno)