“Alessandro Impagnatiello è indagato per omicidio volontario aggravato della sua fidanzata Giulia Tramontano.

Il 30enne è stato iscritto nel registro degli indagati dopo l’arrivo dei carabinieri Ris all’appartamento al primo piano di una palazzina di via Novella a Senago, a nord di Milano, che condivide con la 29enne originaria di Napoli. La ragazza non è stata ancora trovata.

Nell’abitazione è stato recuperato un suo capo d’abbigliamento che sarà utilizzato per le ricerche molecolari nel parco delle Groane”.

“Era stato proprio Impagnatiello a denunciare la scomparsa della fidanzata”.

“Il barman 30enne che degli alberghi di lusso di Milano, dal Four Seasons all’Armani Hotel, aveva raccontato ai carabinieri di essere andato a lavorare domenica mattina, 28 maggio, lasciando Tramontano che dormiva nel letto. Rientrato quello stesso pomeriggio, non l’avrebbe più ritrovata e a quel punto aveva deciso di sporgere denuncia. Secondo lui, la ragazza era uscita di casa senza il portafoglio, ma con il bancomat, il passaporto e 500 euro in contanti”.

