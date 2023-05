“Come può uno scoglio”: al via le riprese del nuovo film con Pio & Amedeo

FOGGIA – Cominciate in questi giorni tra Roma, Napoli, la Puglia e il Veneto le riprese di “Come può uno scoglio”, titolo provvisorio del nuovo film di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo. Alla morte di suo padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive nell’agio di Treviso con la sua famiglia, ed è in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, un ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado.

Ma i due hanno in comune molto più di quello che sembra. Grazie ad Amedeo, Pio riscoprirà le sue passioni e la verità sulla sua famiglia, in un viaggio di riconciliazione con sé stesso.