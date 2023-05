Dieta anti colesterolo: cosa mangiare?

Di colesterolo si sente parlare spesso. Non sempre, però, con il focus sui contenuti giusti. Iniziamo con il dire che, quando lo si chiama in causa, si inquadra un lipide avente un ruolo nodale per il nostro benessere.

Il colesterolo, infatti, è essenziale ai fini della sintesi di ormoni come il testosterone e il cortisolo, ma anche per il mantenimento di livelli adeguati di vitamina D nell’organismo.

Può essere di due tipologie:

LDL : in questo caso, si ha a che fare con una tipologia di colesterolo che viene trasportato da proteine a bassa densità dal fegato agli altri tessuti del nostro corpo. Quando lo si chiama in causa, è importante rammentare il rischio maggiore di formazione di placche sulle pareti dei vasi sanguigni.

: in questo caso, si ha a che fare con una tipologia di colesterolo che viene trasportato da proteine a bassa densità dal fegato agli altri tessuti del nostro corpo. Quando lo si chiama in causa, è importante rammentare il rischio maggiore di formazione di placche sulle pareti dei vasi sanguigni. HDL: il cosiddetto “colesterolo buono”, viene recuperato dalle zone periferiche del corpo e portato al fegato per essere sottoposto a processi di degradazione.

Nei casi in cui il colesterolo, in particolare quello di tipologia LDL, è presente in quantità eccessive nel sangue, si sperimenta un maggior rischio di malattie cardiovascolari.

Per fortuna, qualora si dovessero riscontrare dei valori eccessivi, si può intervenire attraverso la dieta. Quali sono i consigli da seguire? Scopriamoli nel prossimo paragrafo.

Dietoterapia per diminuire il colesterolo

Qualsiasi piano alimentare finalizzato alla riduzione del colesterolo deve essere iniziato solo dopo aver fatto visionare i propri esami a un nutrizionista esperto. Quali sono i cibi da includere? Premettendo l’importanza di procedere con un approccio personalizzato, ricordiamo l’esistenza di alcuni alimenti e bevande che, in generale, vale la pena prendere in considerazione.

Alcuni sono davvero sorprendenti! Qualche esempio? Il vino rosso. Concedersi un bicchiere ogni tanto può rivelarsi un’ottima scelta. Come mai? Per via della presenza di diversi composti benefici, tra cui il resveratrolo e le saponine. Queste ultime sono in grado di prevenire i processi di ossidazione del colesterolo e di ridurne l’assorbimento da parte dell’intestino (il rapporto tra vino e colesterolo spiegato da Vediamocichiara, una delle risorse online più apprezzate in tema salute, è un ottimo approfondimento per capire qualcosa di più sul tema).

Proseguendo con l’elenco dei consigli a tavola che, in generale, possono andare bene per combattere il colesterolo, un doveroso cenno va dedicato all’importanza di ridurre l’apporto di carne rossa, notoriamente ricca di grassi saturi.

I grassi vanno scelti bene, concentrandosi su fonti di omega 3 come il salmone selvaggio. Questi lipidi preziosi, oltre a essere caratterizzati da importanti proprietà antiossidanti, sono noti, come dimostrano diversi studi effettuati negli ultimi anni, per i loro benefici sul tono dell’umore.

Gli omega 3 sono presenti anche nei semi oleosi – per esempio quelli di lino – e nella frutta secca. Forse non tutti sanno che si possono trovare anche in alcune verdure a foglia verde, tra cui il cavolo.

I benefici della dieta mediterranea

La dieta mediterranea, decretata dall’UNESCO come il regime alimentare più salutare al mondo, è uno schema universalmente valido quando si tratta di combattere e prevenire il colesterolo partendo da tavola.

Caratterizzata da un focus importante sui cereali integrali, prevede, come principale fonte di grassi, l’olio extra vergine di oliva. I latticini sono presenti nello schema alimentare settimanale, ma in quantità ridotte.

Lo stesso si può dire per il vino, da consumare sporadicamente e sempre associato ai pasti.

Fondamentale è includere almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Per quanto possibile, è bene concentrarsi su alimenti vegetali di stagione.

Un posto d’onore fra i nutrienti deve essere dedicato alle fibre – presenti nei legumi oltre che nelle fonti di carboidrati integrali – che aiutano a rallentare l’assorbimento intestinale dei grassi e, di riflesso, anche quello del colesterolo.

La dieta va ovviamente associata ad abitudini sane come l'addio al fumo – che abbassa i livelli di colesterolo buono LDL – e l'attività fisica.