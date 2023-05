Due rapine in un mese: arrestato 38enne di Canosa di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT) – In poco meno di un mese l’uomo avrebbe rapinato un negozio di abbigliamento e un distributore h24 facendo sempre perdere le proprie tracce. Le accurate indagini dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia hanno ricostruito, passo dopo passo, i movimenti, il modus operandi e la dinamica delle azioni delittuose.

I Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 38enne di Canosa di Puglia, residente a San Ferdinando di Puglia, ritenuto il presunto responsabile di due rapine messe a segno nel mese di aprile 2023.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. I colpi sono stati messi a segno tutti a San Ferdinando di Puglia, e hanno fruttato al presunto responsabile circa 140 euro. Come ricostruito dagli inquirenti il 38enne avrebbe agito, nell’attività delittuosa, con il volto coperto dalla mascherina indossando un cappellino di lana. In una delle due rapine, il 38enne avrebbe malmenato, con un tronchetto in legno, il titolare dell’esercizio commerciale, minacciando poi l’uomo di non sporgere denuncia per l’accaduto.

I militari, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e aver capito i movimenti del presunto rapinatore attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno studiato accuratamente il suo modus operandi, ricostruendo la “mappa” degli obiettivi, le vie di fuga utilizzate, nonché la zona dove si sarebbe potuto nascondere al termine delle rapine. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.