Impianto di trattamento plastiche in zona ASI – Macchia. “Grandaliano, attendiamo queste risposte”

Nell’ambito della nostra attività quotidiana d’informazione, e per l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, al fine di ricevere delle risposte finora non pervenute.

Oggetto: Richiesta informazioni su impianto di trattamento plastiche da realizzarsi in zona ASI comune di Monte Sant’Angelo.

Alla C.a. Avv.to Gianfranco Grandaliano – direttore generale dell’Ager Puglia (agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti).

Gentile avv.to Grandaliano,

Premesso che la testata Statoquotidiano è un organo di informazione molto seguito nel territorio di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Provincia di Foggia; premesso altresì che è in progressione un focus dedicato all’area ZES che ricomprende la zona ASI che interseca i comuni di Monte Sant’Angelo e Manfredonia. Considerato che informare la cittadinanza è dovere civico ed istituzionale.

Le chiediamo di rendersi disponibile per una video intervista per fornire informazioni circa l’impianto di trattamento dei materiali plastici che AGER Puglia potrebbe realizzare in zona ASI nel comune di Monte Sant’Angelo, al confine con il comune di Manfredonia.

Le domande alle quali le chiediamo di rispondere sono:

1. Che superficie occuperebbe l’impianto?

2. Che tipo di plastiche dovrebbe trattare l’impianto?

3. Qual sarebbe il bacino di raccolta delle plastiche?

4. Quale il prodotto finale?

5. Breve descrizione dei processi per arrivare al prodotto finale

6. Quali sarebbero le misure per prevenire la formazione di percolato?

7. Quali sarebbero le misure per prevenire e fronteggiare eventuali incendi?

8. Sarebbero previste emissioni in atmosfera? In che misura?

9. Dove verrebbero scaricate le acque utilizzate nel processo?

10. Come verrebbe valorizzato il prodotto finale?

11. Quanti addetti sarebbero occupati a regime?

In alternativa alla video intervista, le chiediamo gentilmente di rispondere in forma scritta.

Ricordando che le sopra riportate domande le sono già state condivise in forma scritta tramite whatsapp due settimane orsono, confidiamo che entro i prossimi 5 giorni lavorativi si possa realizzare la video intervista oppure che possa farci pervenire risposta in forma scritta.

Distinti saluti

