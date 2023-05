La ricetta di Mainiero: “Per aggressioni durante movida, gruppi motorizzati e agenti in borghese”

Foggia – “A Foggia servono gruppi motorizzati di cui la città è inspiegabilmente priva, più agenti in borghese non solo per pattugliare la città, ma soprattutto per bonificare la ‘movida’ dalle attività illecite”.

Lo dice in una nota il comitato civico “Resto a Foggia”, presieduto da Giuseppe Mainiero.

“Perché gli episodi di efferata violenza che siamo costretti a registrare non sono solo casi di microcriminalità, ma testimoniano la volontà della mafia di rinfoltire la propria manovalanza e di riorganizzarsi, tentando di affermare il proprio controllo del territorio dopo la straordinaria attività della “Squadra Stato” che ha decapitato i vertici delle cosiddette “batterie”.

“Gli esiti del lavoro di controllo del territorio operato dalle Forze dell’Ordine, con particolare riferimento a quello svolto nel centro storico e nelle periferie della città, sono una bella notizia per Foggia”.

“I risultati ottenuti soprattutto in piazza Mercato, diventata ormai luogo di risse ed attività illegali e teatro proprio nei giorni scorsi dell’ennesima aggressione ai danni di due nostri concittadini, dimostrano lo sforzo encomiabile portato avanti dallo Stato”.

“Si tratta di uno sforzo per il quale la nostra comunità è grata a tutti gli agenti delle Forze dell’Ordine e a tutti gli organismi dello Stato impegnati in questa battaglia: dalla Prefettura alla Procura della Repubblica, da sempre in prima linea contro ogni forma di criminalità e contro il cancro rappresentato dalla “Quarta Mafia””.

“Consapevoli di questo costante impegno, crediamo però che si possa e si debba fare un ulteriore passo in avanti, potenziando ad esempio il sistema di presidio delle vie cittadine, delle aree periferiche e delle porzioni della città in cui è maggiore l’aggregazione giovanile, superando la storica ed atavica carenza di uomini e mezzi”.

“La lotta alla ‘Quarta Mafia’, un’esigenza rispetto alla quale le risposte del Ministero dell’Interno ci sono apparse sino ad oggi non all’altezza della sfida che abbiamo di fronte e della gravità del fenomeno mafioso foggiano”.

“Da questa piovra che inquina il presente e ruba il futuro alla città, va condotta senza dubbio sul piano della “rivolta culturale e delle coscienze” ma anche con gli strumenti della repressione e di intelligence che hanno evidentemente bisogno di essere potenziati ed implementati, ricevendo un’attenzione da parte del Governo nazionale finora rivelatasi su questo terreno chiaramente insufficiente”.

