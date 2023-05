Manfredonia, al via i lavori per una nuova pista ciclabile: ecco dove

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da domani partono i lavori per una nuova pista ciclabile a Manfredonia. E’ stata infatti pubblicato nel sito del Comune un’Ordinanza che impone il divieto di sosta e fermata temporaneo dal giorno 1 giugno 2023 al giorno 31 luglio 2023, in viale Michelangelo, via dei Mandorli e via delle More, sul lato destro in direzione Foggia, proprio per consentire i lavori di realizzazione di una pista ciclabile.

Molte di tali strutture sono state edificate in passato nella zona di Siponto, alcune delle quali sono periodicamente occupate da auto parcheggiate e risultano molto danneggiate. Si spera che la storia non si ripeta.

Ord divieto di sosta Divieto di Sosta lavori pista ciclabile 31 maggio 2023-1