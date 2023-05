Manfredonia – Prosegue l’importante lavoro condotto dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio Opus: trascorsi i primi diciotto mesi arriva la proroga del servizio per ulteriori 12, proroga fondamentale per proseguire l’attività iniziata.

Il Centro Antiviolenza, autorizzato al funzionamento dalla Regione Puglia e appartenente alla rete del 1522, garantisce accoglienza e ascolto h24 attraverso un numero verde dedicato (800022999) e un recapito di telefonia mobile (3495193603); presso lo sportello è possibile usufruire dei servizi di consulenza sociale, psicologica e legale rese dalle professioniste impegnate.

Alla luce di questo traguardo temporale è impossibile non voltarsi a contare i fili di connessione nati con le istituzioni, con le scuole e con le storie a cui le operatrici si sono affiancate.

Le attività di sensibilizzazione, come quella di ascolto e sostegno, rappresentano gli strumenti concreti di un più complesso lavoro di tessitura sul territorio, con le sue asprezze e le sue inaspettate aperture. Le diverse iniziative portate avanti (si ricordano ad esempio il cav su ruote che ha visto le operatrici muoversi su un camper dedicato piuttosto

che la recente campagna “non sei sua, non sei sola”) così come i momenti di confronto istituzionale quali, ad esempio, il Corso di Formazione organizzato lo scorso novembre che ha coinvolto tutti gli attori della rete antiviolenza, testimoniano un lavoro che ha posto solide basi sul territorio.

Parlare di violenza di genere significa guardare ad un problema strutturale e capillare delle nostre società e, quindi, anche misurarsi con i propri limiti e le proprie certezze.

In questo quadro, l’operato del centro antiviolenza non si esaurisce nei percorsi di rinascita delle donne, ma diventa un cammino di consapevolezza collettivo: cominciare ad ammettere che la violenza non ha solo l’aspetto di un gesto efferato ma che si annida nelle nostre quotidianità attraverso le molestie, le disuguaglianze nei contesti lavorativi, le richieste indesiderate, il mobbing. In quest’ottica obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi sarà la promozione di percorsi attivi di promozione dell’autonomia lavorativa delle donne in carico.

Per info rivolgersi ai numeri del Centro Antiviolenza 0884.519691, cellulare 349.5193603 e numero verde 800.022999 e all’indirizzo mail info@centroantiviolenzamanfredonia.it