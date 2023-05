Manfredonia, decoro urbano: assunti 24 lavoratori stagionali Ase Spa

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da domani, 1 giugno, i 69 dipendenti del Comune di Manfredonia stabilizzati nel 2022 (ex Lsu per 25 anni di precariato), avranno l’integrazione oraria da 12 a 18 ore settimanali equivalenti a 4.700 euro per un anno (sino al 31 maggio 2024), così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 674 del 16 maggio. Lo comunica l’Assessore al Personale Libero Palumbo, che questa mattina per conto dell’Amministrazione comunale, ha fatto sottoscrivere formalmente tutti i contratti.