Piemontese: “Il Gino Lisa è la migliore promozione turistica del Gargano”

FOGGIA – Da domani, primo giugno, fino al 26 settembre, saranno attivati i collegamenti di Gargano Easy to Reach. Esattamente tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Foggia “Gino Lisa” verso i comuni di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Peschici, cadenzati con gli orari dei voli, secondo i relativi tempi di imbarco. Inoltre i comuni di Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia disporranno di ulteriori tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari.

Il servizio di trasporto pubblico locale autorizzato dall’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, sarà operato da Co.Tr.a.p.-Metauro Bus, che in una logica di rete ha progettato e presentato il servizio in combinazione con gli orari della linea Foggia-Foggia Aeroporto-Bari Aeroporto per complessive 11 coppie di corse al giorno.

“Parte domani un altro importante servizio TPL di collegamento tra città a forte attrazione turistica del Gargano e gli aeroporti di Bari e Foggia – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. Insieme ad Adp e ai gestori dei servizi TPL su gomma e ferro stiamo potenziando sempre più i collegamenti intermodali con gli aeroporti. Gargano Easy to Reach, oltre a essere una efficace forma di mobilità integrata, è anche un servizio di promozione del territorio.”

“Gli autobus di Gargano Easy to Reach accorciano le distanze, favorendo l’accesso degli utenti turisti alle eccellenze del nostro patrimonio naturale e culturale – ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese -. Rafforzare la mobilità integrata da e verso gli aeroporti è un modo per rendere ancor più appetibile la Puglia quale destinazione privilegiata in ambito nazionale e sovranazionale per i turisti E l’aver inserito in questi collegamenti il Gino Lisa è la migliore forma di promozione turistica del territorio foggiano e del Gargano in particolare.”